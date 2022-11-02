Вооруженные силы Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

«В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка», — говорится в заявлении военного ведомства.

Газета Večernje novosti заявила, что Вооруженные силы Сербии ведут поиски дрона в районе Копаоника. Планируется, что дрон будет обнаружен к утру четверга.

Ранее, во вторник, президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией.