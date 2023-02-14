Румынские ВВС подняли в воздух во вторник два истребителя после того, как система воздушного мониторинга зафиксировала в небе цель, похожую на метеоаэростат.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

«Система воздушного мониторинга ВВС Румынии выявила во вторник примерно в 12:30 в национальном воздушном пространстве на юго-востоке страны воздушную цель небольших размеров, которая по характеристикам движения была похожа на метеорологический аэростат, летевший на высоте около 11 тыс. м», — указывается в сообщении.

«Два самолета Миг-21 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции под командованием НАТО, взлетели с авиабазы в Фетешть около 12: 40, направившись к зоне, где была зарегистрирована воздушная цель, — указало военное ведомство. — Экипажи самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в зоне около 30 минут с целью полного прояснения ситуации, после чего возвратились на базу».