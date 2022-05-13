«Украине, чтобы стать членом ЕС потребуются десятилетия» — так выразился на днях французский президент Макрон. Такое, пожалуй, высказывается не впервые. И все дело в том, что два ведущих государства ЕС – Германия и Франция не очень искренно поддерживают евро-стремления Украины.

Тут сразу возникает весьма и весьма резонный вопрос: да, если война закончится победой Украины, и если Европа и США выделят огромные средства (новый план Маршалла) на восстановление Украины, тогда почему же ЕС не может принять Киев в свои ряды в ближайшей перспективе?

Теперь главы правительств и государств часто посещают Киев, чтобы выразить этим надежду и поддержку в том, что России не удастся взять Украину.

Среди них нет канцлера и президента Германии, хотя министр иностранных дел этой страны посетил Украину буквально на днях. Помнится, в свое время были весьма теплые отношения между канцлером Германии Меркель и президентом России Путиным. Выходит, что то же самое продолжается по сей день, с одним исключением: поле для маневров у Германии не так уж велико, и «первая скрипка» ЕС в основном вынуждена поддерживать своих союзников.

Скоро закончится третий месяц войны. Теперь не только аналитики постсоветских стран, даже весьма авторитетные авторы зарубежных стран, военные аналитики прогнозируют победу Киева. На днях президент Украины Володимир Зеленский также сообщил, что украинские войска начали освобождать оккупированные города страны. Помощь Украине идет полным ходом: Конгресс США утвердил огромный пакет финансовой и военно-технической программы помощи. Не отстают от них и европейские страны. Даже такие малые страны, как Чехия позволила своим гражданам в ограниченном количестве (120 человек) воевать на стороне Украины…

Понятно, что кровавая война когда-то закончится. Но что же будет потом? Да, восстановятся города и села Украины. Но что же будет с НАТО и ЕС? Тут к сожалению, нет конкретной надежды.

Только есть надежда, что как только будет сломлен хребет российской империи, НАТО и ЕС станут более решительными. Пока не очень-то понятно за что же воюют украинцы? Да, их страна подверглась оккупации со стороны России. Москва не скрывает, что свою спецоперацию начала, чтобы остановить интеграцию Киева в европейские структуры. Но представители ЕС и НАТО заявляют, что интеграция Украины в эти структуры дело далекой перспективы. Поэтому вновь повторяем вопрос, который озвучили чуть выше: за что же воюют украинцы?

Такое уже было в истории Европы. Движение сопротивления фашизму в Европе породило целое направление в философии, т.н. экзистенциализм, основными представителями, которой были французы Камю и Сартр. Эти люди заложили основу т.н. борьбы без определенных надежд. Они говорили, что цель ничто, главное движение.

Но жизнь гораздо богаче, чем абстрактная философия. Нельзя сказать, что движение сопротивления во Франции не имело цели – нет, была освобождена и восстановлена Франция. Так должно быть и с Украиной, которая, как феникс возродится из пепла…