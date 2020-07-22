Болтон рассказал, что в США в последние годы обсуждали возобновление ядерных испытаний

Представители Белого дома провели в последние два года серию дискуссий о возможности возобновления ядерных испытаний в США. Об этом заявил бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в размещенном в среду интервью британской газете The Guardian.

«Конечно, тема обсуждалась, и у нас была серия общих дискуссий по этому поводу, однако решения принято не было (до сентября прошлого года, когда Трамп отправил Болтона в отставку — прим. ТАСС)», — сказал он, отметив, что речь шла о подземных испытаниях. «Лично у меня были другие цели, такие как выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, INF), — подчеркнул он. — Невозможно сделать все сразу».

По признанию Болтона, часть представителей Белого дома выступили против возобновления испытаний ядерного оружия. Противники этой меры выдвигали в качестве аргументов то, что в данном случае вполне достаточно компьютерного анализа «плана управления запасами [ядерного оружия]» и что детонация боеголовки вызовет серию испытаний в других государствах, обладающих ядерным оружием.(ТАСС)