Больше недели о деятельности омбудсмена Азербайджана ничего неизвестно

Омбудсмен Сабина Алиева, оштрафованная в связи с участием 18 августа на свадьбе, организованной зятем президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева, экс-депутатом Ильхамом Алиевым, заморозила свою деятельность.

Как сообщает Report, вот уже восемь дней, как отсутствует какая-либо информация о деятельности омбудсмена, которая 20 августа была оштрафована на 400 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях.

В последний раз официальный сайт омбудсмена http://www.ombudsman.gov.az/az обновлялся 20 августа. Больше недели о деятельности омбудсмена ничего неизвестно.

Однако, как сообщает АПА, в Аппарате Омбудсмена опровергли эту информцию. «В некоторых СМИ распространилась недостоверная информация о том, что деятельность Омбудсмена и ее Региональных центров заморожена».

В информации говорится, что Омбудсмен Сабина Алиева продолжает свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ей Конституционным законом об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Азербайджанской Республики.

Поступающие ежедневно обращения Омбудсмену расследуются в соответствующем порядке, направляются запросы, проводятся просветительские мероприятия и встречи в онлайн формате.