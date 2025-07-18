Задержанные в Баку граждане России, в том числе сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан», были навещены близкими.

Об этом сообщили аппарат омбудсмена.

В рамках деятельности национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики каждый из лиц, упомянутых в вашем запросе, был принят в индивидуальном порядке, условия содержания и вопросы обращения с ними были изучены на месте.

В то же время заявляем, что обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных были приняты в аппарате, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены омбудсменом.

Принятые членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена задержанные лица не жаловались на условия содержания и обращения с ними, было отмечено, что их просьбы о приеме и медицинской помощи удовлетворены.

Вопрос находится на контроле омбудсмена.