Болгарского дипломата объявили в России персоной нон грата

Россия высылает помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова в ответ на высылку из Софии российского дипломата. Нота о соответствующем решении была вручена болгарскому послу Атанасу Крыстину, который был вызван в понедельник в МИД РФ.

Дипломату следует покинуть страну в течение 72 часов. Министерство иностранных дел РФ назвало этот шаг ответом на «ничем не обоснованное решение» Софии выслать из Болгарии военного атташе РФ.

Как уточнили в свою очередь в МИД Болгарии, болгарский дипломат «выполнит предписание и покинет страну в указанное время, которое началось с 14:00 по московскому времени».

София несколькими днями ранее предписала российскому дипломату покинуть страну за действия, несовместимые с его статусом. По словам болгарского генпрокурора, россиянин с 2017 года собирал информацию о количестве и дислокации военнослужащих США во время военных учений в Болгарии.

Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе 2020-го — еще одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства, а в сентябре 2020 года — еще двоих дипломатов. (ТАСС, DW)