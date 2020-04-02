Более 95% жертв COVID-19 в Европе — люди от 60 лет

Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе более 95% заболевших коронавирусной инфекцией — это люди от 60 лет, передает РИА «Новости».

В группе риска по-прежнему остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом.

По его словам, в более чем 50% случаев от вируса погибли люди в возрасте 80 лет и старше, 8 из 10 были пациентами с одним или двумя хроническими заболеваниями.

Клюге отметил, что все взрослые люди попадают под риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

По данным организации, по состоянию на 2 апреля, в Европейском регионе от коронавируса умерли 30,098 человек. При этом 90% смертей приходится на Италию, Испанию и Францию.