Более 83,6 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Канаде

В Канаде положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили за сутки 1 141 человека. Об этом сообщает порталKawarthaNOW.

Так общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 83 621 граждан.

Кроме того, общее число летальных исходов в стране увеличилось до 6 355 умерших. При этом излечились от заболевания 43 305 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в провинции Квебек и Онтарио с 46 838 и 25 040 пациентами соответственно. (Газета.Ру)