«Примерно 400 российских дипломатов было выслано из 28 стран Запада с начала специальной военной операции на Украине».

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Евгений Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Наряду с введением всевозможных санкций излюбленным методом наказания Москвы стали высылки российских дипломатов. Это началось не 23 февраля, это началось раньше, наши [западные] коллеги упражнялись в этом. С начала специальной военной операции на Украине из 28 стран Запада было выслано около 400 сотрудников наших загранучреждений. В лидерах там Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия, Испания», — сказал замминистра.