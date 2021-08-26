Еще два взрыва прогремели в столице Афганистана в четверг, передает ТАСС. В общей сложности за день в Кабуле произошло пять взрывов.
О третьем взрыве сообщил турецкий телеканал TRT. Телеканал Al Arabiya в свою очередь сообщил, что еще два взрыва произошли в окрестностях афганской столицы.
Как пишет Sky News, данная информация появилась в Telegram-канале организации.
***23:07
В результате трех взрывов около аэропорта в Кабуле погибли более 60 человек и свыше 100 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минздраве Афганистана.
Источник утверждает, что пострадавшие и тела погибших уже доставлены в местные больницы. Среди них есть женщины и дети.
Ранее стало известно, что второй взрыв у аэропорта Кабула мог был осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.
Первый взрыв в аэропорту Кабула произошел 26 августа. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 70 получили ранения. По данным СМИ, среди пострадавших есть как афганские, так и американские граждане.