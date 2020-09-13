Бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдет без зрителей

Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет без зрителей. Об этом Нурмагомедов заявил во время онлайн-конференции на Форуме боевых искусств в Москве.

«Турнир будет закрытый, болельщиков не будет. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице», — сказал Нурмагомедов.

Поединок пройдет на турнире UFC 254 на так называемом «Бойцовском острове» (остров Яс в Абу-Даби, ОАЭ) 24 октября. 31-летний Нурмагомедов в настоящий момент находится в Дубае, где продолжает подготовку к бою.(ТАСС)