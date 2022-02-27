Часть техники и группы прорвавшихся в Харьков российских военных уже ликвидирована, сообщает Центр стратегических коммуникаций 27 февраля.

«Защитники Украины подожгли колонну российской бронетехники в Харькове. Как заверил начальник местной полиции Владимир Тимошко, группа врага немногочисленна», — говорится в сообщении.

В сети выкладывают много видео из Харькова, на которых зафиксирована подбитая новейшая российская бронетехника типа ГАЗ Тигр, а также о том, как украинские военнослужащие и тероборона подавляют вражеское наступление.

УП со ссылкой на источники пишет, что руководство Харьковской ОГА призвало граждан сообщать о точном местонахождении групп россиян.

«Прорыв был с разных сторон, но не очень много. Сейчас часть уже уничтожена. Важно, чтобы люди, которые видят российскую технику с четкой маркировкой — белая буква Z — сообщали точные координаты, и их будут уничтожать», — говорится в сообщении.

Украинские военные в Харькове взяли в плен еще несколько российских оккупантов, которые думали, что едут на учения, а не на войну.

«Мы ехали на учения, но нас обманули немного. Вот теперь я здесь (в плену — УНИАН)», — сказал один из пленных.

Другой российский военный подтвердил слова предыдущего отметив, что их на войну послало командование, но сами они не знали об этом.

«Изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда нас закинули на передовую, никто не хочет идти на войну. Но нам сказали, что мы будем врагами народа. Так как это военное время вообще сказали, что мы можем быть расстрелянными. Люди из нашей части просто хотят домой и хотят мира», — сказал третий российский военный.

Еще один молодой пленный и вовсе забыл номер части, в которой служит. По его словам, его взяли по резерву.

Всего в Харькове сегодня взяли в плен пять российских военных.