Боевики движения «Талибан» заявили в понедельник о захвате города Айбак — административного центра провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Это шестой провинциальный центр, захваченный талибами за последние дни. Ранее, как сообщило агентство IRNA, они установили контроль над центрами провинций Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар. Со ссылкой на данные бывшего афганского министра по делам беженцев Саида Хусейна Алеми Балхи агентство отмечает, что всего под властью «Талибана» 120 городов. Основными причинами такого положения он называет вывод войск международной коалиции, наличие пятой колонны, а также поддержку движению «Талибан» со стороны пакистанских террористических группировок.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что «Талибан» наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном.