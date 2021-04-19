Bloomberg: накопленные за пандемию запасы нефти исчерпаны

Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства выяснили, что избыток нефти в хранилищах, скопившийся в пандемию коронавируса, почти исчерпан. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе.

По словам экспертов, это связано и с падением спроса на топливо.

«Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет», — подчеркнул Морзе.

Как выяснили специалисты МЭА, в хранилищах развитых стран осталось менее 20% дополнительных запасов. Подсчет велся на конец февраля. Учитывались запасы на фоне карантинных ограничений, а также замедления экономической активности.