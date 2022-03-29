На фоне военного вторжения в Украину российские власти ужесточили цензуру для оправдания тех чудовищных деяний, которые кремлевская пропаганда преподносит как «демилитаризация и денацификация». Помимо блокирования местных СМИ, называющих «спецоперацию» войной, Москва запретила доступ на российской территории популярным азербайджанским СМИ, издающимся на русском языке и публикующим объективную информацию о действиях ВС России в Украине.

В этой ситуации уместно напомнить о том, что во время 44-дневной войны 2020 года власти Азербайджана не блокировали российские издания, искаженно и предвзято преподносившие до своей аудитории информацию о карабахском конфликте. Азербайджан победил как в реальной, так и в информационной войне, развеяв многочисленные фейки, распространяемые, в том числе, и российскими СМИ.

В настоящее время, столкнувшись с подобным отношением властей России к азербайджанским СМИ, в Азербайджане идут оживленные дискуссии об идентичном шаге по отношению к российским изданиям.

В связи с блокировкой азербайджанских изданий свое отношение выразил глава Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов. По его мнению, подобное является проявлением неуважения к двухсторонним отношениям, исторически сложившимся традициям сотрудничества и обмена информацией между Азербайджаном и Россией.

В качестве выхода из сложившейся ситуации Амашов видит в призыве к прогрессивным кругам и журналистскому сообществу России дать объективную оценку факту блокировки азербайджанских СМИ. Но является ли подобный призыв действенным способом выхода из сложившейся ситуации?

В самой России многие СМИ столкнулись с давлением властей по поводу освещения нынешних событий в Украине. Некоторые из них также были заблокированы. Вчера ведущему российскому изданию «Новая газета» было вынесено второе письменное предупреждение. Редакция приняла решение приостановить выпуск газеты в сетях и на бумаге – «до окончания специальной операции на территории Украины».

Роскомнадзор даже предостерег российские СМИ от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В подобных условиях призыв Амашова является всего лишь очередной попыткой напомнить о своей ничего не значащей персоне. Здесь стоит задаться вопросом — что может сделать Амашов в этой ситуации, если в свое время он делал все возможное, чтобы похоронить независимую журналистику в Азербайджане.

А тем временем в эфире российского телеканала «Россия-1» были озвучены угрозы в адрес Азербайджана. Так, депутат Госдумы Михаил Делягин, коснувшись последних событий вокруг села Фаррух, заявил о том, что «азербайджанцы нарушили перемирие», назвав Азербайджан «турецким прокси».

Он также заметил, что нефтяная промышленость Азербайджана «крайне уязвима», вероятно, намекая на ракетные удары. «Если люди не понимают слов, то вероятно им придется начать понимать делом», — заявил Делягин. Его угрозы в адрес Азербайджана поддержала ведущая Ольга Скабеева.

Это не первый и не последний информационный выпад против Азербайджана со стороны российских СМИ. Если возглавляемые этническими армянами или проармянскими редакторами российские СМИ ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана, то, после подписания Декларации о союзном взаимодействии между нашей страной и Россией, этот вопрос должен найти свое решение.

Если Москва руководствуется собственными интересами в блокировке азербайджанских изданий, то она должна учесть и мнение Азербайджана, ставшего мишенью российских СМИ, занявших проармянскую позицию.

В первую очередь занятые антиазербайджанской пропагандой российские СМИ наносят удар по имиджу руководства своей страны, подписавшего Декларацию о союзном взаимодействии между Азербайджаном и Россией. Соответствующие инстанции России не торопятся применить санкции к изданиям, предоставляющим свою трибуну для антиазербайджанской пропаганды, идущей в разрез с государственными интересами страны. Но когда дело доходит до азербайджанских СМИ, то решения об их блокировке оперативно принимаются. От их блокировки существующая реальность не изменится, а вот от публикуемой российскими СМИ искаженной информации об Азербайджане формируется мнение о государстве, выбранном Москвой себе в союзники. Или может быть Москва продолжает руководствоваться мнением, что у России есть только два союзника — её армия и флот? Судя по военным сводкам из Украины, у России никудышные союзники.