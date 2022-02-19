Позиция России в ответе по предложениям Вашингтона относительно безопасности в Европе противоречит ключевым принципам CША. Такое заявление 19 февраля сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Одновременно Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам. Если речь заходит о том, что нужно прекратить политику открытых дверей НАТО или что НАТО должно вернуться на позиции до 1997 года, то наш ответ — нет», — подчеркнул он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Также Блинкен отметил, что у американских властей есть конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы.

«У нас есть некоторые очень конкретные идеи для дискуссии, которые могли бы на основе взаимности укрепить безопасность России, США и Европы. Посмотрим, готова ли Россия пойти на это», — добавил госсекретарь (iz.ru)