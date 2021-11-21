Госсекретарь Энтони Блинкен в субботу заявил о недопустимости участия наемников из российской частной военной компании Вагнера в гражданском конфликте в Мали. Блинкен сказал об этом, выступая в Дакаре, столице Сенегала, и говоря о необходимости стабилизации ситуации в Мали. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс».

Во время визита в Сенегал Блинкен сказал, что Соединенные Штаты совместно с Мали и государствами-партнерами «будут содействовать… стабилизации» ситуации в этой африканской стране, которую охватила гражданская война.

«Я бы добавил, что, по моему мнению, было бы особенно прискорбно, если бы ситуацию усложнило участие посторонних сил, и я имею в виду, в частности, группу Вагнера», — заявил Блинкен.

Частная военная структура, известная как ЧВК Вагнера, которую Запад считает тесно связанной с Кремлем, активно участвовала в конфликтах на востоке Украины, в Африке и на Ближнем Востоке.

Франция выступила с инициативой против деятельности ЧВК Вагнера после сообщений о том, что структура, владельцем которой является Евгений Пригожин, близкий соратник Владимира Путина, заключила с малийской военной хунтой договор об отправке 1000 наемников для оказания помощи в военном конфликте с исламистской группировкой «Ансар ад-Дин», действующей на севере Мали и связанной с «Аль-Кайдой».