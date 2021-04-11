Блинкен заявил, что говорить о позиции США относительно Олимпиады в Пекине пока рано

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что пока рано говорить о позиции Вашингтона относительно зимних Олимпийских игр в Китае, однако на их бойкоте американская администрация в настоящий момент «не сосредоточена».

«До Олимпиады еще год или около того. Мы не сосредоточены на бойкоте. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы обсуждать, тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, слушать их, выслушивать их опасения. Но это преждевременно», — сказал глава американской дипломатии в интервью телекомпании NBC.(ТАСС)

| 2021-04-11T18:55:00+04:00 11 апреля 2021, 19:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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