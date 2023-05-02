Как сообщает ТАСС, об этом во время интервью журналисту Fox News Бену Холлу, которое обнародовали на сайте Госдепа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что планы РФ уже потерпели поражение и призвал внимательно следить за развитием будущего контрнаступления Украины.

«Россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее России, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не увенчалось успехом. Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет. В конце концов, их успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые обеспечат справедливый и устойчивый мир», — отметил Блинкен.