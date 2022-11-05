Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для президента Российской Федерации Владимира Путина и его государства.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Вместе с «Большой семеркой», странами всего мира четко даем понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия станет катастрофическим для него и для России», — подчеркнул Блинкен на пресс-конференции в Мюнстере (Германия), посвященной заседанию министров иностранных дел стран G7.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляют, что российская ядерная риторика неприемлема, а потому отвергают утверждения РФ о «грязной бомбе». (УНИАН)