Блинкен также заявил, что США продолжат работать для того, чтобы восстановить конституционные порядок в африканской стране, говорится в сообщении.

Кроме того, глава американской дипломатии пообщался с бывшим лидером Нигера Махамаду Иссуфу, которому выразил обеспокоенность в связи с тем, что Базум остается под стражей, сообщает госдеп. По словам Блинкена, действия тех, кто задержал Базума, угрожают годам успешного сотрудничества с Вашингтоном и сотням миллионов долларов поддержки народа Нигера, говорится в сообщении.(РИА Новости)