17 сентября состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщили АПА в МИД, министры обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую региональную стьуацию в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, вытекающие из итогов последних встреч между сопредседателями Азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.

Кроме того, была высоко оценена роль встреч на высоком уровне и межведомственных контактов между двумя странами, а также в военной сфере в развитии азербайджано-иранских отношений..

Министр иностранных дел Ирана еще раз с удовлетворением вспомнил о своей встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках его визита в нашу страну для участия в Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшемся в нашей стране в начале июля.

В то же время министры обсудили меры, которые необходимо принять для полной нормализации отношений между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что продолжающиеся военно-политические провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, которые осуществляет руководство Армении, несмотря на выдвинутые Азербайджаном мирные предложения и инициативы, направленные на нормализацию отношений в регионе, наносят ущерб этим усилиям. Он подчеркнул, что поздравления, адресованные так называемому режиму премьер-министром Армении Николом Пашиняном 2 сентября, полностью противоречат его заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион. В то же время была отмечена важность осуждения незаконной деятельности, осуществленной под видом «выборов» так называемым режимом, созданным Арменией. Было отмечено, что самая большая угроза в регионе – это более 10 тысяч членов армянских незаконных вооруженных формирований и боевиков, и было подчеркнуто, что их необходимо вывести с наших территорий и разоружить.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.