Франция до конца года планирует вывести свои войска из Нигера. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом… Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — сказал он.

Глава государства также добавил, что полный вывод французских войск состоится «до конца года».

24 сентября Макрон заявлял, что Франция отзывает своего посла и дипломатов посольства в Нигера, они вернутся в Париж в ближайшие часы.

В этот же день стало известно, что мятежники, которые захватили власть в Нигере, ввели запрет на использование своего воздушного пространства французскими самолетами.

До этого Макрон говорил, что страна не собирается признавать власти мятежников в Нигере и выведет войска из государства только по просьбе законного лидера страны Мохамеда Базума.