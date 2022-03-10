Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия, которые предпринимаются для прекращения конфликта на Украине, а также военную и гуманитарную помощь этой стране, сообщил госдепартамент.
Телефонный разговор состоялся в преддверии намеченной на четверг встречи Кулебы с главой МИД России Сергеем Лавровым в Турции.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили продолжающие дипломатические усилия для остановки войны Путина» — сказано в пресс-релизе.
Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, добавил госдепартамент.