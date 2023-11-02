Дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россией — шаг в неверном направлении. Так на решение Москвы отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщет Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены планируемыми действиями России по отказу от ратификации ДВЗЯИ. К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении, уводящий нас дальше от вступления договора в силу, а не приближающий к нему», — сказал он.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США намерены придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы и будут работать над вступлением в силу.