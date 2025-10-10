Президент США Дональд Трамп назвал решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов «враждебным шагом». Об этом он написал в Truth Social.

«В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами», — написал американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что КНР также якобы хочет ввести экспортный контроль «практически на все, что только могут себе представить», даже если это не производится в Китае.

Также Трамп заявил, что должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, «однако теперь, похоже, для этого нет причин».

Министерство коммерции КНР сообщило, что с 8 ноября планирует ввести экспортный контроль на ряд товаров, которые связаны со средними и тяжелыми редкоземельными элементами.