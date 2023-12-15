Отношение граждан Армении к России существенно изменилось.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в Армении одной из авторитетных международных организаций в октябре, абсолютно никто не упомянул Россию. В качестве дружественных стран были упомянуты Франция, Иран и США.

Вместо этого многие назвали Россию враждебным государством, интересы которого «тесно совпадают с интересами Азербайджана и Турции».

«Результаты исследования до сих пор не опубликованы, они распространены в различных организациях, аналитических центрах и некоторых государственных структурах», – пишут армянские правительственные ресурсы.