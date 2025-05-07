«Акт MEGOBARI» на самом деле является враждебным актом — как можно назвать дружественным акт, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, борьба между президентом США Дональдом Трампом и «дип стейт» продолжается.

Когда принимается такое решение, это означает, что в конкретный момент «дип стейт» победило администрацию Трампа.

«У нас все еще оптимистичное ожидание, что администрация Трампа победит «дип стейт». Если так произойдет, отношения между Грузией и США наладятся.

Есть люди, которые находятся не под влиянием президента Трампа, а под влиянием «дип стейт». Например, Джо Уилсон. Джо Уилсон это «дип стейт» от начала до конца», — заявил Кобахидзе.

Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси.