Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание сил России на границе с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре в преддверии визита главы американской дипломатии в Брюссель наращивание Россией своего военного присутствия на границе с Украиной. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов, в том числе срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму», — утверждается в документе.

«Они также обсудили перспективы установления мира в Афганистане и планы на предстоящий саммит НАТО», — отмечает Прайс.