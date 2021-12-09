Власти США создадут фонд, предназначенный для оказания финансовой поддержки журналистам и средствам массовой информации, на которых подали в суд из-за их публикаций. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на онлайн-мероприятии в рамках организуемого Вашингтоном «Саммита за демократию».

«Мы создаем новый фонд по покрытию обязательств для предоставления финансовой поддержки журналистам и СМИ, к которым поданы судебные иски из-за их публикаций», — сказал он. Блинкен отметил, что речь идет, в частности, о случаях, подобных тому, который ранее произошел с журналисткой из Эквадора. На нее, по словам госсекретаря США, подали в суд из-за публикации о махинациях, касающихся экс-президента и должностных лиц.

Как пояснил Блинкен, фонд предназначен для защиты журналистов и СМИ, которые, по мнению американской стороны, «защищаются от безосновательных юридических мер». Госсекретарь США также представил и ряд других инициатив, направленных на поддержку СМИ, которые Вашингтон считает независимыми. По его словам, указанные шаги направлены на укрепление демократии.(ТАСС)