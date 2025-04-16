Подразделение оборонных инноваций Пентагона выбрало восемь компаний для разработки ядерных микрореакторов, которые могли бы использоваться для снабжения электрической энергией баз Военно-воздушных сил и Сухопутных войск Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Минобороны США проявило интерес к разработкам таких компаний, как Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Kairos Power, Oklo, Radiant Industries Incorporated, Westinghouse Government Services и X-Energy.

В терминах Минэнерго США мощность микрореактора составляет от 1 до 20 мегаватт. Соответствующая установка должна иметь размеры, позволяющие транспортировать ее в стандартном грузовом контейнере.