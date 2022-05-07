Благотворительная организация актера Шона Пенна CORE поставил во Львовскую область уже третью партию гуманитарной помощи.

Как передают украинские СМИ, об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Благодаря финансовой помощи CORE и поддержке общественной инициативы «Поможем вместе» удалось закупить продукты длительного хранения (консервы, паштеты, печенье, сладости), одноразовую посуду, воду, чай и кофе, а также медикаменты», — написал Козицкий в Telegram-канале.