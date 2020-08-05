Бизнесмена обвинили в покупке Lamborghini на целевые займы при пандемии

Предпринимателю из американского штата Техас предъявлены обвинения в получении мошенническим путем льготных займов на сумму $1,6 млн, которые были потрачены не на выплату зарплаты персоналу компании, а на покупку автомобиля Lamborghini, часы Rolex и визиты в ночные клубы. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте прокуратуры Южного округа Техаса.

29-летнему Ли Прайсу инкриминируется предоставление «ложных данных банкам, электронное мошенничество, подлог и противозаконные денежные операции». Таким образом обвиняемый получил доступ к заемным средствам, предоставляемым для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии коронавируса. Данная программа, подготовленная федеральным правительством США, нацелена на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Кредиты предоставляются на льготных условиях и прощаются, если средства в определенный срок израсходованы на сохранение штата сотрудников или оплату аренды помещений во время пандемии.

Как установила прокуратура, в компании Ли Price Enterprises в ходе проверки не найдено количество сотрудников с окладами, которые были перечислены в заявке на кредит. Лицо, названное главой фирмы, умерло в апреле 2020 года, за один месяц до направления заявки.

Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии, вызванной новым коронавирусом.