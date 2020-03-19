«Битва Королей» на AzTV

Центральный телеканал отечественного ТВ — AzTV 20 марта в 20:20 покажет праздничный фильм- концерт, который, по словам его создателей, претендует на звание лучшего новрузовского проекта года.

Целый месяц талантливая творческая группа телеканала во главе с художественным руководителем Ранаром Мусаевым работала над созданием музыкального фильма «Битва Королей».

Как сообщили # в пресс-службе AzTV, в проекте задействованы молодые актеры азербайджанского кино, звезды отечественной эстрады и популярные телеведущие.

Каждый предпраздничный вторник телеканал радовал зрителя соответствующими тематическими поздравительными тизерами готовящегося проекта.

Отдельного внимания в проекте заслуживают грим, декорации и костюмы, созданные профессиональными художниками, костюмерами, и сами по себе являются произведениями искусства. Автором идеи является Ранар Мусаев, арт директор проекта — Ульвия Кенуль, режиссер — постановщик Эльвин Ахмедоглу, продюсер — Замиг Алиовсатоглу.