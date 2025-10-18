В американских городах начались акции протеста против политики администрации президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Акции протеста No Kings! (в переводе с англ. — «Без королей!») отсылает к монархическим чертам правления американского лидера, пишет издание.

«Мероприятия, известные также как «День без королей!», являются продолжением июньских демонстраций. Тогда прошли 2000 митингов во всех 50 штатах страны. На этот раз запланировано около 600 дополнительных акций протеста, большинство из которых пройдут в сельской местности», — говорится в публикации.