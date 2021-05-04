BioNTech создала новый вариант вакцины от COVID-19

Компания BioNTech предпринимает усилия, чтобы получить официальное одобрение варианта своей вакцины от COVID-19, который можно хранить в течение шести месяцев при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию.

Об этом сообщил во вторник директор компании Угур Шахин.

«Наш первый вариант надо было хранить и переправлять при восьмидесяти градусах – ниже нуля. А теперь у нас есть вариант – пока он не получил одобрения – который можно хранить при (температуре) от двух до восьми градусов», – рассказал Шахин на конференции, организованной изданием Financial Times, добавив, что материалы по новому варианту вакцины готовятся для представления регуляторам.

Он уточнил, что срок хранения нового варианта вакцины, скорее всего, будет достигать шести месяцев.