Излишне говорить, что Россией сегодня проводится политика крайнего неприятия в отношении Запада (впрочем, чувство неприязни обоюдное), особенно на фоне военных действий в Украине. Война, которую затеял в Украине Кремль, привела к жестким и беспрецедентным финансово-экономическим санкциям против России со стороны коллективного Запада.

В результате сработал эффект бумеранга: США и их европейские союзники столкнулись с откровенной ненавистью российских властей и большинства народа, чего не было даже в самые суровые дни «холодной войны» прошлого века.

Но вот что примечательно: несмотря на «личную неприязнь» Москва в отношении Киева применяет ту же тактику, что и Вашингтон на Ближнем Востоке – Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане. Грубо говоря, Путин фактически является учеником и подражателем предыдущих американских президентов: отца и сына Бушей, Клинтона, Обамы, Трампа.

К примеру, в период правления Джорджа Буша-младшего США и её страны-союзники вторглись в чужую страну – Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. Во всяком случае, официальная версия звучала именно так. Да, пусть Саддам Хусейн – тиран, диктатор, но лезть с американским «демократическим» уставом в иракский монастырь является грубым нарушением международных норм права.

Кстати, поводом для военной интервенции стало, якобы, наличие в запасниках Саддама Хусейна химического и биологического оружия. Правда, через год Вашингтон заявил, что никакого химико-биологического оружия в Ираке не было, но саддамовский поезд уже ушел.

И вот сегодня точно так же Россия вторглась в Украину, правда не с «демократическим» уставом (это было бы смешно), но с похожим предлогом: свергнуть «неонацистский режим» Зеленского и дать свободу «изнывающему от рабства» украинскому народу. Правда, для Запада этот плагиат не прокатил. И все попытки некоторых российских «экспертов» — завсегдатаев политических борделей Соловьева, Норкина, Шейнина, Скабеевой и других, пытающихся оправдать агрессию в отношении Украины тезисом: «почему США можно, а России нет», разбились о суровую реальность. США дали четко понять, что «то, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».

Тогда Россия вновь решила повторить американский сценарий (пусть и неудачный), и вынула из рукава «биологический» козырь.

Оказывается, мало того, что украинские «нацики» истязали свой народ, так они еще и разрабатывали биологическое оружие. Во всяком случае об этом говорит официальный представитель Минобороны РФ, целый генерал майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в ходе спецоперации были обнаружены факты экстренной зачистки следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, которую финансировало американское министерство обороны. В подтверждение этого Минобороны РФ представило указание украинского министерства здравоохранения об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — отметил Конашенков.

В свою очередь, МИД Украины выступил с заявлением, в котором отмечается, что «Украина не занимается разработкой биологического оружия».

МИД отметил в сообщении, опубликованном в Facebook, что украинский Минздрав отрицает информацию об «экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США», и «уничтожении особо опасных патогенов», утверждая, что на территории Украины нет американских лабораторий.

«Все лабораторные возможности на Украине выполняют единую общую функцию — индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и / или международное значение и подпадающих под регуляцию в соответствии с международными медико-санитарными правилами», — сообщили в министерстве.

Тем временем, израильский сайт «Детали» проверил и сохранил у себя документы, которые российское МО выдает за доказательства разработки биооружия.

«Один из них – стандартная инструкция по уничтожению «биологических патогенных агентов», якобы выпущенная украинским минздравом. На документе нету числа, подписей, регистрационного номера или каких-либо печатей госорганов. При возникновении «чрезвычайных ситуаций военного характера» предлагается обеззаразить образцы в автоклаве или применить дезинфекционные средства.

На двух других документах — актах уничтожения культур – есть подписи врачей. Вот только это документы не «секретных лабораторий» — а лабораторий Харьковского и Полтавского областных центров контроля и профилактики болезней минздрава Украины», — говорится в публикации ( https://detaly.co.il/biologicheskoe-oruzhie-ukraina-i-izrail-razbiraem-novyj-fejk-rossijskoj-propagandy/ ).

Кстати, разговоры о лабораториях в некоторых странах СНГ, где, якобы, разрабатывается биологическое оружие, ведутся давно. Так, еще в 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в Азербайджане, Украине и Узбекистане продолжается реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий.

По словам Кириллова, приоритетом деятельности лабораторий является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам.

Тогда же представитель Минобороны АР заявил, что на территории Азербайджана нет каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству, и «речи о реконструкции быть не может».

Однако, спустя три года, в 2021 году бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко вновь заявил, что на территории республик бывшего СССР стали появляться американские биологические лаборатории, деятельность которых финансируется Министерством обороны США. По его словам, такие объекты сейчас действуют в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане и Украине.

Довольное странное восприятие реальности России в вопросе биолабораторий. Ведь наличие биолабораторий вовсе не означает, что в них разрабатывается биологическое оружие. Это то же самое, что сказать: в Армении есть Мецаморская АЭС, значит, в этой стране ведется разработка ядерного оружия. Все же прав был Тютчев: «Умом Россию не понять»…

P.S. Кому-то это покажется из области конспирологии, но «биологический козырь» России – это тревожный сигнал и для других постсоветских стран. И не исключено, что завтра вышеназванные Онищенко страны также могут попасть в поле зрения «санитара планеты» — России. Война в Украине показала, что и фантастика может стать реальностью.