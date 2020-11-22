Биолог предупредила о двух опасных чертах мутировавшего коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о новых опасных свойствах мутировавшего коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Баранова упомянула готовящуюся в Дании публикацию о коронавирусе у норок. Исследователи обнаружили у штамма четыре мутации.

«Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса… К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых «суперраспространителей», — сказала Баранова.

Ученый добавила, что самая опасная черта заключается в том, что антитела у переболевших оригинальным коронавирусом не могут нейтрализовать новый вид вируса.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.