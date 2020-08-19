Билл Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса

Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001 годы) считает, что Белый дом при его нынешнем лидере Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса, передает ТАСС.

Клинтон сравнил с хаосом президентство республиканца Дональда Трампа, обвинив его в неумении наладить последовательное управление государством. «Дональд Трамп заявляет, что мы [США] занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет [Белого дома] должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана», — отметил Клинтон.

С его точки зрения, в Трампе неизменно только одно — «решимость не признавать своей ответственности и перекладывать вину» на кого-то еще. Кандидат демократов будет кардинально иным президентом, продолжал Клинтон. «Прагматичный, выполняющий порученную работу парень. Человек долга, который берет ответственность на себя, не перекладывает вину на других, сосредоточен, целеустремлен, объединяет и не вносит раскол», — утверждал он.

«Наш выбор — это Джо Байден», — резюмировал Клинтон.

Национальный съезд Демократической партии будет проходить до 20 августа, его делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство. Они, как ожидается, утвердят Джозефа Байдена кандидатом на пост главы государства, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис — кандидатом в вице-президенты США.