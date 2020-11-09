«Безопасности стран Кавказа угрожает армянский сепаратистский интернационал»

«Президент Нагорно-Карабахской Республики» Араик Арутюнян сообщил на днях, что встретился с представителями прибывших в Карабах из Абхазии «добровольцев». Это тамошние этнические армяне, числом больше 20 человек.

И что же из этого следует? Получается, Азербайджан уже больше месяца безосновательно обвиняют в использовании наемников-террористов, и никаких доказательств никто не приводит, а тут сам главарь сепаратистов открыто говорит о том, кто и откуда прибыл воевать на территорию Азербайджана. И ничего? Почему, интересно, в данном случае молчит мировое сообщество? Открыто указывается, что они прилетели в Армению из Сочи — почему их хотя бы не задержали, даже не допросили правоохранительные органы страны-посредника России?

И, наверное, властям Азербайджана стоит обратиться к коллегам из Грузии с предложением, чтобы они возбудили уголовные дела против своих граждан, участвующих незаконно в боевых действиях на территории иностранного государства. Ведь они из Абхазии, а значит, официально граждане Грузии.

И это ведь только один пример. СМИ пишут о воюющих на землях Азербайджана этнических армянах из Сирии, России, Франции – почему эти же СМИ не называют их преступниками, террористами, воюющими за сепаратистов в чужой стране?

Эту странную ситуацию оценивает для # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Эта ситуация еще раз показывает, что пока на карте нашего региона будут существовать непризнанные или полупризнанные образования, пока будет нарушаться международное законодательство, к сожалению, подобного рода нелицеприятные, и даже преступные деяния будут иметь место.

Иначе и не назовешь то, что лидеры непризнанной Абхазии встречаются с фактическими наемниками, которые отправляются воевать в другую страну в нарушение международных норм и правил. Причем, так называемое руководство Абхазии даже не задумывается над тем, насколько противоправными являются их действия.

Этот самый непризнанный «интернационал» является перманентной угрозой миру и стабильности в нашем регионе, и фактически создает основу для так называемой интернационализации конфликта, то есть вовлечения в него комбатантов из других стран.

Из всех этих людей часть в курсе, а часть вообще не знают – куда они едут, какие основополагающие права и принципы нарушают, кем они являются с точки зрения закона. Некоторые утверждают, что это, дескать, добровольцы. Это не так. Согласно определению, данному в международном праве, это наемники, которые мотивированы на ведение боевых действий на территориях других стран, на стороне преступных элементов. Так можно охарактеризовать и преступный режим на оккупированной территории Нагорного Карабаха, который никем не признан, действует вне рамок международного правового поля, и поэтому сегодня на защиту этих преступников открыто не встает никто.

К сожалению, у них тоже существует своя группа поддержки. Это так называемые симпатизанты Армении. Но и они остерегаются открыто поддерживать сепаратистскую «НКР». Потому что это незаконное образование, и они это прекрасно понимают, отдают себе в этом отчет.

И остаются им вот такие полупартизанские действия, когда в различных государствах формируются некие бандитские отряды, а затем переправляются в Нагорный Карабах. Они пытаются создать такое представление, что симпатизанты оказывают посильную помощь армянам.

Это, наверное, еще и сигнал грузинским властям, что очаг сепаратизма, который сегодня доживает последние дни в Азербайджане, представляет серьезную угрозу и для грузинской государственности, для безопасности Грузии. Поскольку вот эти бандиты, которые оказываются на территории Азербайджана, впоследствии возвращаются на оккупированную часть территории Грузии, и продолжают там свою деятельность уже против интересов грузинского государства.

Тут надо добавить, что не исключается связь этих бандитов с выходцами из грузинского региона Джавахети. И даже не то, чтобы не исключается, а даже явно видна. Достаточно источников и сведений, которые свидетельствуют о том, что армяне из Абхазии имеют тесные связи с армянами из Джавахети, и сегодня на оккупированных территориях Азербайджана как раз воюют и армяне из Джавахети тоже. Вот такой армянский сепаратистский интернационал угрожает интересам и безопасности грузинского государства. Поэтому с этим явлением все-таки нужно бороться коллективным способом, а не в одиночку.