Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства страны (шатдаун) ослабляет позиции Вашингтона в сфере международных отношений и угрожает безопасности США.

«Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности», — написал руководитель внешнеполитического ведомства США 1 октября в X.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.