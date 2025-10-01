В США новый финансовый год начался в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Об этом сообщает Fox News.

Демократы и республиканцы не смогли договориться по законопроекту о финансировании. Накануне сенат США отклонил законопроект о временном финансировании правительства, предложенный демократами.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства США может затянуться на несколько недель.

При этом президент США Дональд Трамп назвал возможным наступление шатдауна правительства страны в ночь на 1 октября и обвинил в сложившейся ситуации членов Демократической партии.

Текущий кризис стал 12-м крупным шатдауном в истории США (и 21-м, если считать краткие приостановки на несколько часов или один день). Для президента Трампа это второй случай — первый пришелся на зиму 2018–2019 годов, когда работа правительства была парализована на рекордные 35 дней.