Без вины виноватые: дикие животные томятся в тесных клетках зоомагазинов

Зоомагазины Баку торгуют не только кормами и различными аксессуарами для животных, но и, зачастую, самими животными. При этом в немалой части таких объектов они содержатся в ужасных условиях. В соцсетях часто появляются посты с фотографиями, на которых отчетливо видно, что собаки и кошки находятся в крошечных клетках, в которых едва могут пошевелиться. Клетки практически не убирают, а животных если поят и кормят, то чисто символически. Люди выходят из таких зоомагазинов со слезами на глазах, не зная, как помочь бедолагам.

Такая незавидная судьба не только у домашних, но и у диких животных, попавших в зоомагазины.

Так, на днях в фейсбуке был размещен пост, автор которого была под впечатлением от посещения одного из таких зоомагазинов. Особенно шокировали автора условия, в которых там содержат белок.

«Пожалуйста, помогите этим белочкам, они в ужасных условиях… на решетке в клетке 30/20 сидят, без подстилок, еды и воды. В одной даже детеныш был, совсем маленький, один забился в угол и наполовину облез от постоянного нахождения в собственных фекалиях. Это издевательство, хозяин запретил мне снимать на видео. Без вины наказанные и заключенные в тюрьму создания. Они должны жить на воле, это не их стихия… за 120 AZN продает их, даже выкупить нельзя…Неужели диких животных можно так продавать?», – написала она.

Мы связались с автором поста Лейлой Шириновой, и она рассказала, что на горячую линию в Минэкологии она не дозвонилась, но дозвонилась в данную структуру по одному из других номеров. Через какое-то время ей оттуда позвонил некий Джейхун и сказал, что побывал на месте, но белок там не обнаружил, а в продаже ежей ничего противозаконного нет, так как продавец их выращивает на продажу.

«Белок не обнаружили, вероятно, их успели спрятать из-за ажиотажа, а как же ежи? Они ведь там были в момент проверки. Разве нормально, что их вот так продают, что они в таких жутких условиях содержатся?», –говорит она.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев, комментируя # ситуацию, подчеркнул, что пост о том, что объекты дикой фауны содержатся в неприемлемых условиях, оставлен одной из преданных активистов зоозащитного движения.

«Такие животные, как белки и ежи, не разрешены к продаже в обычных зоомагазинах, в которых продаются либо одомашненные, либо домашние виды животных, птиц, рыб. Поднят очень серьезный вопрос о жестоком обращении с животными. Поскольку статья о жестоком обращении с животными в кодексе административных правонарушений АР подпадает под юрисдикцию министерства экологии и природных ресурсов, автор поста обратилась в данную структуру. Минэкологии обычно оперативно реагирует на такие обращения и меня удивило то, что ей ответили: «Вполне возможно, что этих животных продавец разводит и продает». Даже если так, ну и что? Еще никто не отменял подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым закона о животном мире АР, в котором четко сказано о том, что изъятие животных из дикой природы с последующей их продажей или содержанием недопустимо, если на то не имеется соответствующего разрешения ответственной за это организации», – сказал зоозащитник.

Диких животных, по словам Гараева, можно содержать исключительно в зоопарках и в зоологических коллекциях, если эта коллекция утверждена и разрешена Минэкологии. Продажа представителей дикой фауны как внутри страны, так и на экспорт, регламентируется Минэкологии. Он подчеркнул, что в развитых странах тоже продают диких животных, например, хорьков, но у продавцов есть все документы на них, ведь только после этого оно допускается к продаже. И содержатся они в надлежащих условиях.

«Если разрешение в нашей стране было дано тому, кто содержит диких животных в неприемлемых условиях, то это очень странно. У этого человека, безусловно, нет соответствующих знаний. Так завтра начнут продавать любых диких животных и говорить, что разводят их, скажем, у себя в огороде. Куда мы идем? Почему у нас можно торговать объектами дикой фауны, да еще и обращаться с ними жестоко? Как объяснить такую безнаказанность? Почему такое отношение к зову о помощи неравнодушного гражданина, который хотел помочь пресечь хотя бы один конкретный случай безобразия и беззакония?» – задается вопросами Гараев.

Это не первый случай торговли дикими животными, а один из десятков, которые происходят в столице, не говоря о ситуации по стране. Купив дикое животное, человек с подачи зоомагазина совершает противозаконное деяние.

Также, как отмечает зоозащитник, в Азербайджане часто встречается незаконная эксплуатация объектов дикой фауны в сфере развлечений в ресторанах, домах отдыха, в отелях, что совершенно недопустимо, и как с гуся вода.

Начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде сказал в беседе с редакцией, что если к ним поступает официальная жалоба о том, что в конкретном зоомагазине продается дикое животное, проводится расследование.

«Мы связываемся с обратившимся, и он получает информацию о результатах расследования. Но за день к нам поступают иногда десятки, а то и сотни обращений и жалоб, а потому сотрудники не могут каждую из них рассмотреть немедленно», – заверил он.

По словам Ализаде, если животное завезено из-за рубежа, у продавца должны быть соответствующие документы. Если животное из дикой природы, то оно будет изъято, и продавцы будут оштрафованы. Если диких животных разводят и продают, также должны быть документы, в том числе ветеринарные, подтверждающие, что животное здорово.

Жалобу по поводу продажи белок по указанному Лейлой Шириновой адресу работники Минэкологии действительно проверили, но белок не обнаружили. Однако в данном ведомстве нас заверили, что проведут еще одну проверку и разберутся в этом деле. Хочется верить, что сотрудники Минэкологии во время следующей проверки обратят внимание и на торговлю ежами, а также учтут упомянутую выше статью о жестоком обращении с животными.

Надеемся, что все больше граждан, став свидетелями таких фактов будут обращаться с жалобами в соответствующие инстанции, а те будут на них своевременно и эффективно реагировать, и тогда подобных случаев станет намного меньше.