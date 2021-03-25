Без вариантов: что мешает созданию частных пенсионных фондов в Азербайджане?

Вопрос создания частных пенсионных фондов в Азербайджане обсуждается уже несколько лет. Но до сих пор в этом вопросе нет подвижек, впрочем, и мнения специалистов по поводу необходимости такого шага разнятся. Некоторые уверены в том, что должна быть альтернатива государственному пенсионному фонду, и такая практика успешно зарекомендовала себя во многих государствах. Другие считают, что наша страна к подобному не готова и ничем хорошим для самих пенсионеров эта идея не закончится.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, комментируя # данный вопрос отметил, что создание частных пенсионных фондов тесно связано с состоянием экономики, в том числе с ее структурными возможностями. В этом контексте необходимо, чтобы в стране был соответствующий инвестиционный климат, чтобы были сформированы институты внутреннего инвестирования. Просто так собирать средства, аккумулировать их в составе фонда, а затем размещать их в каких-то ценных бумагах других стран, перенаправлять ресурсы за пределы страны или в спекулятивные операции, высоко рискованно и неэффективно для экономики страны.

Если посмотреть на опыт передовых государств и актуальную экономическую науку, то, как говорит Мамедов, создание частных пенсионных фондов может стимулировать, в том числе, деятельность Государственного пенсионного фонда, создать конкурентную среду.

«Но для этого нужны меры, способствующие опережающему росту внутренних инвестиций, и чтобы созданные частные пенсионные фонды инвестировали в экономику страны, генерировали бы прибыль. Это позволяло бы им развиваться и развиваться институту пенсионных фондов внутри страны. А пока внутренние инвестиции будут опираться только на государственные инвестиции, и сейчас объем инвестиций в экономику не на том уровне, который необходим для экономического роста в тех параметрах, которые необходимы для азербайджанской экономики», – подчеркнул эксперт.

В таких условиях говорить о том, что создание частных пенсионных фондов приведет к позитивным результатам, не приходится. Этот процесс, по убеждению Мамедова, должен быть постепенно реализован, но, помимо вышеописанных условий, должно быть и обязательное условие прозрачности деятельности частных пенсионных фондов.

Экономист Фуад Ализаде относится к идее создания частных пенсионных фондов в Азербайджане скептически. «Это одна из ненужных инициатив и в нашей стране в подобном нет необходимости. То, что этим вопросом занимается только государство, на мой взгляд, правильно», – считает он.

Перспектив для создания частных пенсионных фондов в республике на сегодняшний день нет. Об этом сказал председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Надо более активно бороться с коррупцией и фактами присвоения чужих средств, и только потом можно будет обсуждать такие вопросы. Например, в России есть подобные фонды, но государству периодически приходится вмешиваться в их работу, чтобы вкладчики не остались ни с чем. Подобное может произойти и у нас. А если пенсионеры лишатся своих пенсий, это приведет к социальному взрыву. И так пенсии у многих мизерные. Что касается идеи создания частных пенсионных фондов под госгарантии, то они не могут быть стопроцентными», – говорит эксперт.

Пенсионеры могли бы объединяться и сами создавать частные пенсионные фонды, считает он. Они сами бы ими и управляли, и несли всю ответственность, ведь среди пенсионеров есть и те, кто много лет проработали юристами, бухгалтерами, занимались бизнесом. Тут можно провести аналогию с кондоминиумом.

Но у нас пока к такому не готовы. По его словам, надо учитывать и психологию отечественных пенсионеров, часть жизни которых пришлась на перестроечные и постсоветские годы, которые отличались нестабильностью. Например, в Китае многие пенсионеры играют на бирже. Но для нашего рядового пенсионера это что-то непонятное и рискованное.

Агаев считает, что стоит разработать несколько моделей выплаты пенсий, в частности, государство должно предоставить гражданину возможность получения всей пенсии сразу по достижении пенсионного возраста, а что с ней делать – уже решать ему.