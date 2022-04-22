Украинская армия ведет героическую борьбу с российскими оккупантами. Уже освобождено свыше 1000 населенных пунктов, ранее находившихся под российской оккупацией. При этом, увы, есть многочисленные жертвы в рядах украинской армии, а также среди мирного, гражданского населения этой страны. Преступления России в Буче, Ирпене, Мариуполе, Херсоне и в других украинских городах будут расследованы, и, я уверен, Россия еще долго будет расплачиваться за содеянное.

При всем этом, важно понимать и то, что в самой Украине есть немало тех, по ком плачут санкции Запада. Это те, кто на протяжении многих лет раскалывал страну на «своих» и «чужих», продвигая тем самым выгодную России повестку. И они никуда не собираются уходить. Они просто сменили вывеску. Причем, сделали они это вынужденно. Ведь, 20 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время его действия. Причина — связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и «Партия Шария».

После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну. К таковым относится Илья Кива, персонаж, известный своими анти-украинскими и анти-азербайджанскими заявлениями. Он сейчас пребывает в России, часто выходит в эфир российских телеканалов, поддерживая войну против своей страны и всячески обеляя РФ. При этом, недавно Великобритания ввела новые персональные санкции в связи с российской войной против Украины. На сайте британского правительства сказано, что они касаются 26 компаний и лиц, среди которых – бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Но еще более одиозной фигурой является кум президента России Владимира Путина, глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Это самый конкретный, ярый и откровенный проводник интересов России в Украине. Он имел в ВР свою депутатскую группу, владел телеканалами, сайтами, газетами. Он летал на личном самолете в РФ уже после того, как официально было запрещено авиасообщение между Украиной и Россией. Он всегда бравировал своей близостью к Владимиру Путину.

Поразительно, но лишь после того, как Медведчук был пойман СБУ, суд арестовал 154 объекта имущества Медведчука и его жены: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест, моторную яхту и доли в уставных капиталах в 25 компаниях. Все обращения самого Медведчука и его жены, на которую записано многое из имущества кума Путина, с просьбой обменять на кого-то или что-то не увенчались успехом. Сейчас Медведчук охотно сдает всех своих партнеров и покровителей.

Многие из которых демонстрируют поразительный цинизм и уверенность в том, что им снова удастся пропетлять между струек. Говоря конкретнее, в Верховной Раде создали депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». Создана она была на осколках…ОПЗЖ. То есть, классическое: ты их в дверь, а они в окно. Неудивительно, что «новую» депутатскую группу возглавил Юрий Бойко, который является сопредседателем фракции ОПЗЖ и был избран народным депутатом как номер 1 в списке партии.

Также в состав группы вошли Олег Волошин, Юрий Загородний, Владимир Кальцев, Сергей Левочкин, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич, Наталия Королевская и другие персонажи, одно упоминание имен которых вызывает жуткую неприязнь у рядовых украинцев. Да и как можно иначе относиться к тому же Левочкину, этому главе АП в период президентства Януковича? Но в том и состоит уникальность ситуации, что мы видим попытки всех этих политиков, виновных в расколе страны, в ослаблении украинского государства, а значит и во всех бедах Украины, оставаться в политической и информационной повестке. Против них не заведено уголовных дел в Украине, они не сидят рядом с Медведчуком, они не находятся под санкциями Запада и они, судя по всему, планируют сохранять все наворованное и после этой кровавой войны.

Ровно такие же планы, впрочем, и у украинских олигархов. В частности, у самого богатого человека Украины Рината Ахметова, который был «кошельком» Виктора Януковича, одним из главных персонажей «донецкой мафии». Поразительно, но Ахметов удержал свои позиции после двух революций в Украине. Он планирует это сделать и после войны. Поэтому, его Фонд активничает в медийном пространстве, рассказывает о гуманитарной помощи от Рината Леонидовича гражданам Украины.

Есть куча вопросов и к олигарху Пинчуку. Зять экс-президента Украины Леонида Кучмы также прекрасно пересидел, отделавшись легким испугом после двух революций. А Коломойский?! Он и вовсе умудрился создать себе имидж «защитника Украины». При этом всем близко знающим этого богатого матерщинника было понятно, что для него всегда во главе угла стояли исключительно личные интересы.

И его давно нужно привлечь к уголовной ответственности в Украине, с конфискацией всего имущества. Тем более, что буквально на днях громом прогремело сообщение в СМИ о том, что Коломойский злорадствовал по поводу бомбовых ударов по аэропорту Днепра со стороны российских оккупантов. Но, пока к нему у ГПУ нет вопросов. Хотя всем, кто хоть поверхностно знаком с украинскими реалиями, понятно — воевать этой стране нужно не только с внешними врагами, но и с теми, кто грабил ее годами и десятилетиями. Без победы над всесильными пока олигархам , победа в войне с Россией будет не полной.