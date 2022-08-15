К великому сожалению, всегда находятся люди, которые считают, что без лоха и жизнь плоха. Мошенники наживаются на доверчивости людей, придумывая всё новые уловки, но, не забывая о старых схемах обмана. Таких, как обещание устроить на работу.

Еще несколько лет назад в Азербайджане мошенники размещали объявления о приеме на работу в различных компаниях на интернет-площадках. После просили обратившихся лиц выслать резюме, а через несколько дней сообщали им о приеме на работу, но для полного трудоустройства требовали оплатить определённую сумму денег в качестве «страховочного взноса». Понятное дело, что после перечисления денег, эти мошенники больше не выходили на связь.

На днях мой знакомый увидел объявление о работе охранником в детском саду на популярном видеосервисе «TikTok». Согласно объявлению, детсаду нужны охранники, мужчины в возрасте 18-65 лет, ростом выше 165 сантиметров, готовые работать в смену через день на заработную плату в 530 манатов. Позвонив по указанному в объявлении телефонному номеру, мой знакомый узнал, что объявление о поиске охранников разместил не детский сад. Это оказалось агентство по трудоустройству. Ответившая на звонок девушка перечислила все требования для устройства на работу охранником в детсад, но при этом отметила, что соискатель должен оплатить 10 манатов для составления анкеты для дальнейшего рассмотрения его кандидатуры работодателем…

По всей видимости, агентство по трудоустройству размещает вакансии, которых не существует. На это объявление «клюют» доверчивые люди, готовые расстаться со своими кровными 10 манатами.

Подобная схема мошенничества активно применялась еще 30 лет назад. С доверчивых людей брали деньги, не давая никаких гарантий трудоустройства. По сути, соискатель добровольно отдавал свои деньги без какого-либо принуждения, и чаще всего ничего предъявить впоследствии не мог. Таким образом ушлые мошенники наживались на наивных соискателях, которые хватались за любую соломинку, просто не замечая элементарного обмана. Руководствуясь принципом «новое — это хорошо забытое старое», любители наживы на чужих проблемах не стали проявлять смекалку и изобретательность, а просто воспользовались старой схемой обмана доверчивых искателей работы.

Не исключено, что целью мошенников является также собрать как можно больше персональной информации, введя соискателей в заблуждение относительно того, зачем они это делают. В «лучшем» случае — для продажи собранной базы данных спамерам, в худшем — для мошеннических действий.

При этом нуждающимся в работе лицам необходимо знать, что с ноября 2019 года функционирует подсистема портала социальных электронных услуг e-sosial.az — Məşqulluq («Занятость») Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. В эту подсистему включают вакансии со стороны организаций-работодателей, а также заявки со стороны граждан, ищущих для себя работу. Согласно закону, каждый работодатель должен сообщать об имеющихся у него вакансиях в течение пяти дней, которые затем появляются в системе Məşqulluq.

Помимо этого, Министерство труда и социальной защиты населения осуществляет работу по созданию единого реестра юридических лиц, занимающихся посреднической деятельностью в трудоустройстве безработных и поисками рабочих мест. Этот механизм предполагает создание единой информационной базы с юридическими лицами, занимающимися посреднической деятельностью в сфере трудоустройства, по которой будет осуществляться обоюдный информационный обмен.

Согласно правилам, агентства по трудоустройству будут вносить в реестр список обратившихся к ним безработных, информацию о трудоустроенных лицах, а также вакансии. Эти новшества существенно помогут гражданам найти себе подходящую работу, не становясь жертвами мошенников. Не попадайтесь на уловки нечистоплотных дельцов, желающих нажиться на вашей доверчивости!