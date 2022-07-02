В пятницу, 1 июля, сообщалось, что жители Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию страны. В субботу, 2 июля, на официальном веб-сайте Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан опубликовали сообщение о событиях в Нукусе (столица Каракалпакстана).

В сообщении, которое приводит агентство Fergananews, говорится, что «1 июля 2022 года в г.Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан. Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан».

В сообщении отмечается, что «провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане. Решительными мерами, принятыми правоохранительными органами, противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы… Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны».