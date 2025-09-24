Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов».

Глава государства отметил, что достоверные статистические данные играют большую роль в обеспечении устойчивого развития, принятии обоснованных решений и выстраивании прозрачного государственного управления.