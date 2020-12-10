Бесполезные потуги реваншистов: почему не смещен Никол Пашинян?

В Армении продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Задействовано все, что только можно. Тут тебе и митинги на улицах Еревана, и требования от имени представителей разных словев населения, начиная от интеллигенции и заканчивая духовенством. В частности Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, также настоятельно просил Пашиняна добровольно уйти в отставку. Но он и в ус не дует.

«Такой человек, как Никол Пашинян, не подаст в отставку добровольно», — заявила депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян в среду на слушаниях в парламенте. По ее словам , она слишком хорошо знает Пашиняна (около 20 лет назад Зограбян, которая была тогда журналистом, работала в газете Пашиняна «Айкакан Жаманак» – ред.), поэтому уверена, что сам он не уйдет с занимаемого поста. Вместе с тем, как заметила депутат, если премьер не подаст в отставку, то оппозиция будет применять все средства протеста, разрешенные законом.

Звучит красиво, но все дело в том, что оппозицией в РА себя называли политики вчерашнего дня, не пользующиеся доверием армянского общества. Отсюда и невысокое число участников акций протеста. Это все видит и сам Пашинян. Видит и делает соответствующие заявления. Преспокойно придя в среду в армянский парламент, Пашинян заявил, что его отставка сейчас вытеснит народ из политических процессов и приведет к власти представителей прежнего режима. Таков был его ответ на вопрос лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. Последний напомнил, что отставки Пашиняна требуют президент, две фракции парламента, католикосы Гарегин Второй и Арам Первый, руководители многих общин, политические силы, деятели культуры. На этом фоне Марукян недоумевает, о какой народной поддержке Пашиняна может идти речь.

На этот, только на первый взгляд логичный вопрос, Пашинян дал еще более логичный ответ. Он заявил в свою очередь, что важно понять – а почему Марукян и остальные перечисленные силы и люди не требуют досрочных парламентских выборов, а добиваются именно отставки премьера, почему эти силы, представители элиты, предлагают сценарий, который вытеснит народ из политических процессов?

«Эти силы предлагают безвластие или марионеточную власть. Они в качестве кандидата на пост премьера предлагают человека, не имеющего поддержку народа, не имеющего опоры в парламенте. Ставится условие, что этот кандидат не должен участвовать в выборах. Следовательно назначение премьера в таких условиях приводит к серьезному кризису легитимности», — считает действующий армянский премьер.

Он уверен, что в случае его ухода власть будет передана тем силам, которые сегодня предлагают кандидатуру Вазгена Манукяна. Пашинян считает, что при таком сценарии в течение года будут «восстановлены» все механизмы фальсификаций выборов. Глава армянского правительства подчеркнул, что у народа еще будет возможность дать свою оценку создавшейся в Армении ситуации.

Тут сложно что-то возразить. Пашинян предлагает дать народу Армении самому по своей воле, а не под давлением реваншистов, дать оценку действующей власти и всем тем, кто рвется к ней. Это понимают политические оппоненты Пашиняна. Они не уверены в том, что по итогам честного голосования на выборах будет иметь место смена власти. Слишком уж много они наворовали, слишком уж легко читаются истинные мотивы реваншистов.

Да и ничего конкретного, в плане выхода Армении из того кризиса, в котором она оказалась, реваншисты не предлагают. Нет и быть не может у них «волшебной палочки», с помощью которой можно изменить итоги войны с Азербайджаном, а также решения углубляющихся социально-экономических, демографичсеских и политических проблем. Все это копилось десятилетиями, пока длилась оккупация азербайджанских земель. которая превратила в миллиардеров откровенных военных преступников и проходимцев, которые и жаждут смены власти для обнуления своей ответственности за логичный итог фиаско государства Армения.

Неспроста же громче всех возмущается тем, что Пашиняна до сих пор не свергли, бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян. Чего он только за последнее время не наговорил! Какие только разоблачения Пашиняна и его гражданской супруги Анны Акопян не озвучивал Минасян! Все без толку. Не вышли на улицы всех армянских городов сотни и сотни тысяч возмущенных, как это было, когда Пашинян сверг Сержа Саргсяна. Это обстоятельство видит и сам Минасян. И потому он периодически шлет едва ли не проклятия в адрес граждан РА, обвиняя их в слабости и неспособности отстранить от власти действующего премьер-министра РА силовым, неконституционным путем. Особую пикантность этим речам Мики, как его называют в РА, придает то, что воззвания свои он озвучивает сидя за пределами Армении.

Минасян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян пытаются сыграть на фобиях и мифах армянского народа, предлагая ему не видеть существующих реалий. Совсем иначе вынуждена действовать нынешняя армянская власть. Она понимает, что возврата к прошлому нет и быть не может, что статус-кво поменялся в том смысле, что Азербайджан диктует РА свои условия, а РА вынуждена соглашаться. Плюс, влияние Турции в регионе намного усилилось, тогда как РА столкнулась с потерей союзников, способных и готовых поддержать ее прежнюю авантюрную политику.

Отсюда и заявление главы парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андраника Кочаряна о том, что Армения должна начать диалог с Азербайджаном для улучшения своего будущего. Уверен, что такого рода заявлений со стороны РА будет звучать все больше и больше. Иного, учитывая тупиковое ее положение, и ждать не стоит. Как бы не пытались доказать обратное реваншисты, жаждущие устранения Пашиняна.